【兩大影帝】劉德華拒全裸演出 古天樂拍爆粗戲冇問題 (21:07)

兩大影帝劉德華與古天樂（古仔），日前為電影《掃毒2天地對決》接受傳媒訪問，大談拍戲和唱歌禁忌，兩位影帝坦言不接受全裸演出。古仔在戲中艷福不淺，被女圍兼有激情戲分，但他表示拍攝時相當尷尬：「角色鹹濕少少，但不可以太過分，所以跳舞算，本來要摸、有牀上戲，我寧願拍動作，這些又危險、又複雜，還要親身上陣，這場戲沒有排過，一take過，嗌cut我就望第二度。」

華仔覺得拍親熱戲，好過講粗口對白：「我和林嘉欣攬住親熱，著住衫OK的，當年半裸上陣只穿底褲，在街頭拍《旺角卡門》無法演戲，要我全裸更加不可能。」古仔聞言亦附和：「著底褲拍戲我試過，劇情OK都可以，全裸演出我都未必得，不過拍戲講粗口，無問題喎，好free！」

另外，二人合唱電影主題曲，華仔表示原本是他獨唱，但就提議跟古仔合唱。古仔讚主題曲易上口又好聽，曾擔心唱不到高音，但沒有推卻合唱：「我和華仔分開錄歌，但錄音時華仔都在場。」問華仔是不是監場，教古仔唱歌？他笑說：「不是監場，古仔好勤力，有做功課，在歌詞上寫低吸氣位，我收藏了他這份寫了備註的歌譜。」古仔自爆不習慣站著錄音：「我唱卡拉OK習慣坐低唱歌，但他們說站立錄音比較好，我亦不喜歡聽自己歌聲，屋企聽到播自己把聲，會急急腳走開。」

（即時娛樂）