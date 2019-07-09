【拍個唱海報】賈思樂孖戚美珍玩咀嘴 楊思琦好「峰」騷 (21:00)

【今日直擊】62歲賈思樂宣布將於11月舉行兩場演唱會，今日他聯同其中5位嘉賓毛舜筠（毛毛）、戚美珍（三嫂）、向海嵐、陳秀雯及楊思琦拍攝海報，並模仿電影的經典親嘴場面拍照，當中以賈思樂與《蝦仔爹哋》的老拍檔三嫂最合拍，兩人即場嘴對嘴無尷尬。其間，陳秀雯大讚賈思樂靚仔無變樣，自爆當年追看劇集《少年十五二十時》已被對方迷住。她打算跟賈思樂合唱英文歌，但對方要求她獻唱首本名曲。

賈思樂開心到了這年紀仍獲讚靚仔，但相信只是客套說話，不過他自認女人緣好，「不是驕傲，我好感恩，通常10次搵人幫手都中」。他又說自己誠意十足，親自向每位嘉賓發錄音聲帶作邀請，單是給毛毛的聲帶已錄了20次。他自覺有天大面子邀得毛毛唱歌，願陪對方唱卡拉OK練歌。

毛毛承認甚少公開獻唱，亦未揀好表演歌曲，聽到賈思樂肯陪練歌就放心。她憶起年輕時孖「三哥」苗僑偉去美國登台爆笑料：「以前好崇拜三哥，那次去登台合唱，一起歌，他唱了歌曲最尾段的歌詞，即是忘記歌詞，大家剛出場就完了，我笑到攬住個肚蹲低，點兜呢？他識執生，話證明我們是唱Live，這是我登台經歷最開心的一次。」三嫂亦看過兩人該次的登台片段，她讚毛毛歌聲悅耳，卻揶揄老公三哥「得把聲」：「他問我唱成點？我經常鼓勵他，他聲底好，要揀歌藝接近的人一齊唱，跟黃日華合唱無問題，不要跟劉德華同台。」談到老友譚詠麟出席撐警集會，三嫂聞言即封口。

思琦性感騷胸，她稱服裝是大會安排，上台演出就希望較安全，可專心唱歌，免卻擔心走光的煩惱。對於有團體發起「反紅媒遊行」，兩個TVB的商場活動先後取消，同是港姐出身的思琦及向海嵐均表示沒留意，交回TVB處理。

（即時娛樂）