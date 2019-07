麥明詩原定今晚出席TVB在apm舉行的放榜活動「DSE考生—放榜前的一個晚上」,為應屆DSE考生打氣,但活動最後取消了。麥明詩回覆《明報》時表示:「昨天已收到通知今晚不用出席活動,但不清楚原因,打氣可以有好多種,例如透過社交媒體都可以為同學仔打氣。」結果,麥明詩坐言起行,今晚透過社交平台隔空為一眾考生打氣,她留言:「No matter results, good or bad, we can all do good for society. And that's what's important.成績不論好壞,我們都能為社會做好事。而這才是最重要的。#dse放榜 #加油」

(即時娛樂)