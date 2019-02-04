【白色強人】Hugo決定幫太太拔喉強忍淚 韋家雄演技爆發：希望大家鍾意 (17:45)

54歲韋家雄入行30年，演過很多綠葉角色，一直默默耕耘，直至2015年他憑劇集《梟雄》中「麥瀚林」一角奪得TVB頒獎禮「最佳男配角」，演技備受肯定。正在熱播的《白色強人》，韋家雄在劇中同樣只是配角，但其飾演的心胸肺外科副顧問醫生何秉光（Hugo），多次跟同為心胸肺外科副顧問醫生李佳芯針鋒相對，跟其他主角一樣搶鏡。在昨晚播出的一集，Hugo的太太遇劫，她跟賊人糾纏時不慎跌倒，導致頭部重創昏迷危殆，YT（郭晉安飾）親自幫她做手術，可惜Hugo太太腦幹死亡變成植物人。YT希望Hugo捐贈太太的器官，幫助3位有需要的病人，經過一番掙扎，Hugo決定為腦幹死亡的太太拔喉，捐贈太太的器官，希望遺愛人間。

身為醫生卻救不了太太，韋家雄把Hugo那種內心掙扎、無奈，對太太的不捨，最後又展現大愛的複雜情緒，完全發揮出來，令人感到虐心；不少網民大讚韋家雄好戲，看到極度傷心的他忍著不喊，更讓人心痛。對於網民的讚賞，韋家雄透過WhatsApp回覆《明報》，他說：「希望大家都鍾意。其實每部戲每個角色都有不同，希望表達到角色的心情。」韋家雄備受網民熱捧，未知會否憑Hugo一角再攞男配角獎呢？

（即時娛樂）