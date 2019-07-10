【成為繼父學弟】洪欣兒子張鎬濂考入上海戲劇學院 (17:17)

洪欣和莫少聰的兒子張鎬濂（Ashley），今日在微博宣布成功考入上海戲劇學院，快將19歲的Ashley說：「努力總是會有收穫，繼續加油！」事有湊巧，Ashley的繼父張丹峰，亦是在該學院畢業。

（即時娛樂）