【成為繼父學弟】洪欣兒子張鎬濂考入上海戲劇學院 (17:17)

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文章日期：2019年07月10日
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張鎬濂考入上海戲劇學院。（微博圖片）
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洪欣和莫少聰的兒子張鎬濂（Ashley），今日在微博宣布成功考入上海戲劇學院，快將19歲的Ashley說：「努力總是會有收穫，繼續加油！」事有湊巧，Ashley的繼父張丹峰，亦是在該學院畢業。
（即時娛樂）
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