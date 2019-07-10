【獲兩個仔惜面鼓勵】羅霖宣布唔再影泳裝：自己都睇夠 (19:17)

【今日直擊】羅霖今日身穿紅色Deep V性感晚裝，出席新書發布會，圈中朋友林建明﹑陳庭欣﹑周家蔚﹑康華﹑米雪﹑鄭明明﹑謝雪心﹑梅小青和張學潤等撐場，場面熱鬧。羅霖的二仔和細仔帶領媽咪上台，兩位公子還惜惜媽咪臉頰，十分溫馨。

羅霖受訪時說：「好開心，沒想過他們（囝囝）答應出席，因為他們長大後反而會怕醜，沒想過他們帶我出台，由他們帶出場是昨晚決定，還好他們沒有怯場。（囝囝肯惜你？）是的，好開心呀，平時都無畀面，今日特別表現良好，由兩個仔帶出場，好似出嫁感覺，加上好多朋友同藝人朋友支持我，假如將來有得結婚，相信都沒有這麼熱鬧，因為如果有機會再結婚，都會低調進行。」

對於攝影師指羅霖影泳裝時表現怕醜，羅霖說：「少少啦，出完這本書後，不會再影泳裝。（為什麼？）因為自己都看夠，留給身材好及後生的女仔去影更好，而且我都出過兩本，一本寫真﹑一本美容書，每次都挑戰自己，今次影這麼多張泳裝，下次要找另一突破。」她將新書籌得的五位數字，分別捐予「香港單親協會」、「心晴行動慈善基金」及「仁美清叙」。另外，羅霖透露將與鄭明明合作，推出個人品牌面膜。

（即時娛樂）