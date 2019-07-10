【孖女神合作】倪晨曦視兒時偶像 張敬軒嬲豬：我出名記仇 (19:25)

張敬軒今日在社交網曬出一個女仔背面的照片，並透露跟這位女神合作，叫大家猜猜她是誰，但答中冇獎。軒仔留言：「#本人 #閱＿無數 #好話唔好聽 有咩 #女 #神 未見過吖 #之但係咁 剩係對腳都兩米長就真係冇幾多個 #你睇吓你睇吓 淨係條辮上面條橡筋都充滿 #仙氣 今次同女神合作 搞到我都有埋浸 #仙氣 今次同Citi合作 不過就 #changepartner 估吓 #女神 係邊個 #冇獎問答遊戲 #其實我都係 #旅神 #留意Citi Hong Kong Facebook及Instagram公佈（布） #咪住先 #諗諗吓 #唔係路喎 雖然你讚我 #英俊瀟灑風趣幽默宅心仁厚受萬人景仰 不過乜嘢 #兒時偶像 #由細聽我啲歌大 吖咁吖 #我出名記仇 #問我啲fans就知😤」網民都估這位女神是倪晨曦。

巧合地，倪晨曦亦在社交網貼了一張「兒時偶像」的背面照，表示跟對方合作心情興奮，叫大家估他是誰。她留言：「中學開始就聽他的歌 這次能夠與『兒時偶像』合作真的超興奮！Hints: 英俊瀟灑風趣幽默男女老幼都喜歡的男-t歌手 你們能猜到他是誰嗎 想知道答案的話 記得密切留意Citi Hong Kong Facebook及Instagram😆 #成碟青瓜過大海」聰明的網民都估這位「兒時偶像」是張敬軒呢！

（即時娛樂）