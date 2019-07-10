【港姐2019】蔡嘉欣拒談追星運動 古佩玲唔介意「後補」 (20:17)

【今日直擊】《2019年香港小姐競選》15位入圍佳麗今日正式首晤傳媒，穿上大會提供的春裝裙亮相作自我介紹，非戲劇經理陳旭亮表示今年的賽制和形式未定，預計會再有淘汰。

蔡嘉欣表示會以平常心參選，之前未知會再有淘汰，但對自己有信心，會以順其自然的狀態去比賽。經營服裝店的蔡嘉欣曾被指賣淘寶貨，問她可滿意今日的服飾？她笑說很滿意，全場只有她穿湖水綠色的裙，也很喜歡身上的露肩衫。若覺得服飾不靚，可會對服裝提出意見？蔡嘉欣表示會尊重大會專業意見。談到會場外有示威者？蔡嘉欣表示這個不講了，要專心參賽。公司下令叫佳麗不要多評論？她說公司無特別講，也沒有朋友叫她退出抵制。

古佩玲（Kelly）上次最後現身去整頭髮，她表示無問大會自己是否「後補」，對此亦不好奇，就算被說是後補都不介意，覺得很幸運，自言是和其他佳麗同一時間收到入圍通知的。古佩玲是佳麗中年紀最細的一位，她笑說不怕被欺負，姐姐們都很友善。談到會再淘汰佳麗，古佩玲自言很緊張，但她不怕，因對自己有信心。

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（即時娛樂）