甘比發文為導盲犬籌款 梁詠琪盼大家守護毛孩 支持領養 (18:26)

港版導盲犬電影《小Q》將於8月15日上映，拍攝期間得到香港導盲犬協會的全力配合，投資方「星皓影業」老闆王海峰和導演羅永昌在拍攝中，深明協會為了這份不求回報的使命，面對不少困難，令這兩位「家有愛犬」的狗友，燃起了要為導盲犬出力的決心，並從不同途徑和方式，幫助香港導盲犬協會籌募經費，今天在fb及ig發起「與你同行‧分享愛」行動，《小Q》演員個個力撐外，一直樂於參與慈善的劉鑾雄太太甘比（陳凱韻），得悉有此活動後亦表示「劉鑾雄慈善基金」會支持。

《小Q》電影由任達華、梁詠琪、羅仲謙、楊采妮、袁澧林、鄧小巧、梁釗峰和吳崇銘等多位演員，個個都家有毛孩，對貓狗特別喜愛，對老闆和導演的構想自然十分支持，大家都翻出一張與家中毛孩的生活照，響應活動。

出名愛狗的梁詠琪說：「希望透過與毛孩的生活照，讓大家感受到毛孩帶給我們的開心，亦希望透過今次活動，大家可以守護毛孩，支持領養，零虐待。」羅仲謙4歲時已開始養狗，他覺得毛孩很懂性：「住村屋的我，聽過經歷過，好多貓狗知道自己病、快離開時，會走上山匿埋，不想令養的人傷心。」

行動由7月11日至15日，為期5天，目標1000個帖子，劉鑾雄太太甘比，在社交平台貼出和狗狗的合照，寫道：「曾經有人問我，何不在家裏養寵物，讓小朋友可以有玩伴？其實貓狗不是玩具，而是家人。寵物可能只是你生活的一部分，但你卻是牠生命中的全部，所以養之前必須三思。」

（即時娛樂）