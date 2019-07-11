【夠老友】偕妻返台撐甄珍 秦祥林談林青霞：緣分的消逝 (20:03)

甄珍將於高雄舉辦從影55周年回顧經典展，秦祥林偕同太太曹昌莉專程從美國回台灣，為認識了超過半世紀的好友甄珍站台，今日更一起出席記者會，這對昔日「銀幕情人」一出現立即成為焦點。現年71歲的秦祥林說：「相聚不容易，顯然我們緣分未了。」1個月暴瘦11公斤的甄珍亦認同表示：「對呀，我們都認識50年了。」秦祥林即叫她不要說那麼多。

秦祥林指多年後再見甄珍，永遠笑嘻嘻，永遠對人很好，永遠請他吃飯，永遠笑著面對所有事，沒有因為事情倒下。甄珍笑說上天是公平的，她兩段感情不順，但是至今仍有許多好友誼；秦祥林附和說：「對，真的很多好朋友，像李行，我很難跟他相處……」說罷發現太坦白，即笑說：「我收回好了。」

其間，秦祥林被問到當年「二秦二林」（秦漢、秦祥林、林鳳嬌、林青霞），他笑說當年的轟動愛情，對他而言都是緣分的消逝，並指太太曹昌莉非常大方，連他被問到林青霞，太太都免疫。

當年秦祥林剛進電影界在香港拍武俠片，拍了6、7年，後來透過甄珍把他引薦給李行導演，回台拍了《心有千千結》，因此改變命運。1988年，秦祥林與曹昌莉結婚，婚後他退出影壇，移民美國。當初秦祥林在美國投資房地產，現在退休靠收租維持生活，日子愜意；雖然有很多演出邀請，但他完全沒有興趣。至於其兩個兒子，一個28歲、一個30歲，兩個還未結婚，並讚他們十分乖。

（即時娛樂）