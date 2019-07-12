【悲觀生物學】容祖兒拍新歌MV多次爆喊：喊得好忘我 (13:01)

容祖兒全新廣東歌《悲觀生物學》是一首苦情歌，延續《心之科學》的愛情課。歌曲講述人自出生就孑然一身，但長大後，單身變成貶義詞。人被迫著踏上所謂尋找「幸福」的旅途。在幾次戀愛經驗過後，不再年少無知、不再為單身害怕、不再執着與子偕老。

祖兒表示對歌詞有很大的領悟：「歌詞表面上會令人覺得人生好像沒有希望、好灰，其實只是告訴大家，失戀不可怕，一個人由出世到入土為安，都是一個人，所以是正常，是一首比較另類鼓勵大家的情歌。」

新歌MV找來祖兒好友彭秀慧執導，能與好友合作，祖兒高興之餘，亦對她有信心：「可能她讀戲劇出身，而且是女仔，對所有事情看法好細膩、做事好認真。她不會無啦啦叫我喊，她會將故事情節、結構說出來，等我慢慢代入。」不過她表示今次MV拍得「好陰功」：「哭了很多次，眼淚好像開水喉流出來，我好少可以喊得這樣忘我。」

久未在港拍攝MV的她，因為這次要在日出時分取景，要在凌晨1時半開始準備；祖兒又指上一次因工作需要而拍攝日出畫面，已是10多年前到瑞士拍《現代塵世美》，她表示日出的時間短暫，猶幸天公造美，最終能夠捕捉到日出一瞬間。

（即時娛樂）