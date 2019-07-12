劉鑾雄太太甘比 李嘉欣同場欣賞鄭秀文演唱會 (22:15)

李嘉欣與丈夫許晉亨（左圖）、甘比與女兒（右圖）同場看鄭秀文首場紅館演唱會。

鄭秀文首場紅館演唱會，獲眾多好友捧場，星光熠熠。當中有劉鑾雄太太甘比（陳凱韻），還有劉鑾雄的舊愛李嘉欣，同場欣賞。甘比與女兒劉秀樺一同捧場，李嘉欣則與丈夫許晉亨結伴來睇騷，坐在她前面是梁洛施。

(即時娛樂)