【《白色強人》冇爛尾】李佳芯生或死？郭晉安馬明最強 (23:33)

《白色強人》大結局，總算不負眾望，沒有爛尾。有網民評此劇值95分，最後5分是留作進步空間，等睇續集。不過，Kennis（李佳芯）的open-ended結局搞到觀眾囉囉孿，她做無國界醫生被闖入的軍人用槍指額頭，「嘭」一聲究竟是否Kennis中槍送命或其他，就留給觀眾想像空間了。唐明(馬國明）與YT（郭晉安）在議會阻醫改方案通過，撕綠皮書，真係型到爆！最後游國棟（鄭子誠）辭職，由Dr. Lui（姜大衛）取代他的位置。

在議會前游局長跟Martin（張達倫）就外界不滿醫改方案的一段對話，令人深思。Martin主張要求保安局以「不誠實使用電腦」對付網民，以阻止他們在網上散佈對醫改方案的不利消息。游國棟說：「現在的網民最喜歡跟政府唱反調，由他們吠幾日，方案通過了便不再吠... ... 」。

游國棟要關閉明成北醫院的急症室，先下令暫停運作，但因為一宗嚴重交通意外，琛哥（蔣志光）與蘇怡（唐詩詠）跟一班醫護人員冒違規也接收意外的傷者提供治療，大家也站出來令人好感動。至於唐明與蘇怡在Kennis（李佳芯）離開香港3年後，兩人復婚，劇情交代蘇怡等Kennis返港做伴娘。Kennis做無國界醫生，也打算為好姊妹蘇怡請假返港，想不到遇到軍人闖入營地的槍擊事件。

（即時娛樂）