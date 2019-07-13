【《白色強人》結局】馬國明被徒弟踢爆對李佳芯動心 (15:54)

無綫劇集《白色強人》昨晚大結局，唐明（馬國明）、蘇怡（唐詩詠）及Kennis「程洛雯」（李佳芯）的疑似三角關係，似乎已有定局，唐明與蘇怡在3年後結婚，Kennis選擇在外地做無國界醫生。

不過，戲中德仔（何廣沛）與師傅唐明一段對話，卻踢爆唐明對Kennis心動過。話說唐明幫Kennis做完心臟手術後，一直迴避女方，德仔於是提醒師傅，Kennis第二日就會去美國，可是唐明回答：「我能力所及的都做過了，接著的治療要靠她自己，既然…不可以陪在她身邊，我不想她繼續倚賴我…」德仔即問：「沒有別的原因？」唐明即瞪大眼睛，德仔嚇得說：「行，當我沒說過，我去泡咖啡。」之後唐明在梳化上沉思。

至於Kennis在病牀上致電給唐明，可是只接通電話留言，她惟有照講心底話：「從我做完手術睜開眼至今，我也沒跟你說一句謝謝…，我還是要收回去，這是你的責任，因為你是程洛雯的主診醫生。唐明醫生，我走了，再見﹗」最終唐明沒有見Kennis，而鏡頭重播出二人首次打招呼的畫面。

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（即時娛樂）