【新手媽媽】香香未夠膽再生 自爆見BB第一次打噴嚏好驚　 (17:52)

【今日直擊】岑麗香（香香）上個月為囝囝Jacob（吳主軒）搞百日宴後，早前又飛返加拿大2個星期，探望公公和90歲的太婆。香香今日獨自出席活動，老公強強及BB未有現身。

提到BB在機上的反應，香香大讚囝囝好乖，感覺是好大的祝福又感恩，空姐及坐在附近的乘客，稱全程不覺得有BB在機上。事前有何準備？香香說：「BB是第1次搭飛機，事前都有準備，驚起飛的氣壓問題，朋友給貼士話當有氣壓時就餵奶，令BB無咁辛苦，他有瞓覺又玩，不過都乖。（公公和太婆好開心？）他們好開心，更畀了一封祝福的利市。」香香希望日後可以一家人參與慈善活動，覺得一家人做義工，除回饋社會之外，對BB的成長亦是好事。

香香坦言休息了4個月，很開心再次出來工作，暫時工作量會減少，因為想同BB多些相處時間，但出門時會不捨得BB，「其實好難，當然自己喜歡工作，但離開他那刻好難，今朝老公叫我快些出門口，否則我會遲到，因為我剛出門時他就起身，我想和他玩多陣，老公就叫我快些走，否則趕唔切會遲到。（有計劃生第二個？）未夠膽想這件事，因為始終是新手媽媽，很多東西要學，當我再叻啲時候先再諗。（台上話每日湊BB時驚？）好多事情好容易驚，始終是新手媽媽，好多東西不懂，要慢慢去學，好似第一次打噴嚏時，BB是否太凍？真的要花時間去學，睇書或搵有經驗的人去問。」香香稱有請教宋熙年、李亞男及陳敏之等好姊妹，大讚陳敏之最犀利，見證對方拍《溏心風暴3》時邊揼奶邊開劇，當時自己仍未明白這偉大，所以她亦會好努力。

（即時娛樂）