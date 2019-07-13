【專訪】游學修孖77歲盧海鵬演兩爺孫 探討廢青廢老問題 (19:19)

游學修首套自監自導自演的ViuTV新劇《仇老爺爺》中，找來老戲骨、77歲的盧海鵬飾演兩爺孫，以幽默、搞笑的手法，帶出兩代人之間的代溝，題材相當貼地。

《仇老爺爺》由2017年底開拍至今才播映，游學修認為是慢工出細貨，並非是倉底貨，有心理準備被抨擊，會視為學習。他透露最初是構思一個爺孫故仔，但近年興起「仇老」話題，才將兩者融合，「很多時後生仔看老人家是『廢老』，老人家看後生仔是『廢青』，劇中兩爺孫也是這樣看待對方，但故事發展會發掘對方一些事情，學習設身處地去想。」

游學修稱爺爺一角非盧海鵬莫屬，那種演到很自私、很討厭、有你講無人講，又橫蠻無理，但不惹人討厭的特質，只有鵬哥能勝任。劇中游學修經常「挑機」鵬哥，爺孫有不少鬥氣對罵場口，他直言不怕，因為拍戲而已，而且鵬哥給他的感覺很專業。不過也難逃被鵬哥「試咪」（即爆粗鬧人），他笑言：「我跟他開40幾組，如果無『試咪』就不是鵬哥。但他鬧是因為我們一班年輕人做得不夠好，不專業就當然要被鬧。」至於今次戲中難忘場面，游學修指他有場巴士鬧人戲，要他一個人很認真去鬧全車人，結果鬧了10次後把聲都沙了。

提到與「女神」、Super Girls成員陳穎欣（Yanny）合演情侶，游學修表示今次無趁機加插親熱戲，只得一場Yanny熊抱他的戲。Yanny笑指當時大家未熟，有點怕醜，條裙又短有點尷尬，感覺做多次可以更好，抱得更「熊」。游學修直言拍攝前不用向女友曾樂彤備案，大家講個信字，而今次「處男作」亦碌盡人情咭，親自邀請影帝黃秋生、杜汶澤、黃修平及鄧麗欣等客串。

欲知專訪詳情，請留意（7月14日）明報娛樂版。

（即時娛樂）

化妝：King Yip@King’s Makeup（陳穎欣）、Yvonne Yeung（游學修）

髮型：Yan Kwok@ HAiR

服裝：Initial

場地提供: 桔梗