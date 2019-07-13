【白色強人】李佳芯爆另一結局版本 指Kennis其實冇死... (22:57)

Kennis被闖入救護營的軍人用槍指住額頭。（無綫電視網上視頻截圖 / 明報製圖）

《白色強人》昨晚大結局，李佳芯（Ali）飾演的Kennis接受切除心臟腫瘤手術後，聽從唐明醫生（馬國明飾） 提議前往美國接受手術後治療。她康復後沒有返回明成北，反而當上無國界醫生。唐明與蘇怡3年後決定復婚，Kennis答應返港出席婚禮，豈料突然被闖入救護營的軍人用槍指住額頭，鏡頭轉向救護營外，並傳出「嘭」一下槍聲，劇情沒有交代Kennis生死，留給觀眾想像空間。

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不少網友對這個開放式結局議論紛紛。李佳芯、唐詩詠、馬國明、張曦雯、何廣沛、蔣志光等昨晚約食飯睇結局，唐詩詠在big big channel直播飯局片段，李佳芯被網友問到Kennis是生是死的問題時笑言︰「那一下響聲，蔣老師（蔣志光）說是打雷﹗這是一個Open Ending，（Kennis）有沒有死，我自己也不知道。其實我是搶了槍後，向他們亂槍掃射！」

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唐詩詠被網友問到唐明與蘇怡最後是否結了婚，她立即問身旁的馬國明，豈料馬國明如夢初醒地反問︰「我也不知道，有沒有呀？好似是準備（結婚）」﹗唐詩詠聞言哭笑不得﹗

（即時娛樂）