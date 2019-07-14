【自封「法子48」】酒井經歷太多：堅持到現在是奇蹟 (14:27)

日本女星酒井法子昨晚於九展舉行《酒井法子Miss You音樂分享會2019》，穿上黃色連身裙登場，唱出《Nagisa No Fantasy》為演唱會揭開序幕。酒井之後以廣東話和英文跟大家打招呼，「大家好！開唔開心？I Love Hong Kong！I Miss You So Much！」談到14歲入行，酒井自言當時由福岡到東京，心情很忐忑不安，但當藝人是她從小的夢想，自己也非常喜歡唱歌，故堅持下來。

酒井這晚唱出多首金曲，包括並經典的《碧綠色的兔子》，指整晚的歌曲是諮詢粉絲意見後揀選出來的，而上次來港開騷時聲帶有點不舒服，有的歌唱得不好，今次會重新演繹，接住唱出《早安的空氣》，中間更加插國語版，相當有誠意。酒井在台上一度感觸表示，多謝粉絲一路上的支持，從14歲出道至今，經歷了很多事件，但粉絲一如既往，自始至終地支持她，給她很多溫暖，她也覺得自己能堅持到現在是奇蹟。

分享會尾段環節，粉絲向偶像送上自製短片答謝，酒井看完後直言感動到很想喊，很多謝大家製作這條短片，給予她動力繼續唱歌。至於安歌時間，酒井換上白Tee襯黑色超短裙再度登場，台上演繹《心中充滿著你》，並大騷美腿。現年48歲的她還自稱「法子48」，十分可愛。完騷後舉行擊掌會，跟粉絲逐一擊掌，並約定下次再見面。

（即時娛樂）