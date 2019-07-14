【追星運動】馬國明無擔心個人安全：不適宜發表意見 (16:45)

【今日直撃】馬國明今日被「追星運動」示威者狙撃，在後台被問到個人安全問題時，他說：「無擔心這方面，好坦白我們都是打工仔，正如上次DSE的活動，大會話取消便取消，今日活動原本以為都會取消，大會表示想繼續。（大會原本想取消？）是我自己以為一樣都取消，經理人話大會想繼續，作為一個打工仔，老闆叫到就要出現。（有開會討論保安問題？）無問，真的無問…。（保安明顯加強？）都是聽大會安排，他們覺得許可就做，做與否不是由我們決定，是主辦單位去決定的。」

馬國明指大會在保安上已有安排，最重要都是小朋友安全為上，若果大會覺得小朋友有機會受傷，當然會有另一些安排，「無論什麼情況，都是安全最緊要，無謂在這件事上有人受傷，或有些不開心的事情發生。（會否向公司反映？）公司自有安排，我們不適宜講太多。（無綫新聞部要出來說話？）要等公司去講，我們不可以代表新聞部發言，當然知道可能有人對某些事不滿，這是一定的，我在香港生活一定有所不滿，坦白講，每個人都有難處，最重要是和平及安全。（個人有什麼不滿？）唉…，唔好提。（工作量有受影響？）又無，接著都是拍劇，工作量無太大影響。」

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（即時娛樂）