《十二傳說》電視城內做宣傳 蕭正楠︰要配合燈光效果 (18:26)

【今日直擊】蕭正楠、林夏薇、劉佩玥等今日出席在電視城內舉行的新劇《十二傳說》宣傳活動。蕭正楠不清楚公司是否為了避開「追星運動」的示威者，才將活動安排在電視城內舉行。他表示今日某些演出項目要配合燈光效果，外邊商場做不到。

對於有商場將原有無綫藝人出席的活動取消，甚至臨時換人，蕭正楠說︰「每個機構有自己的決定，來發表意見的人都是想別人聽到他們的說話，希望互相諒解。其實事件跟藝人沒直接關係，最緊要安全第一。」他不擔心網民會罷睇影響收視，指《十二傳說》的單元故事都是耳熟能詳的都市傳說，而且節奏明快，若劇集成績好，播完可辦個香港猛鬼地方旅行團。」

林夏薇性感現身，蕭正楠笑言︰「我不會不敢望她，因為我認識她的丈夫。（那洪永城可以望黃翠如？）他們認識多年，望了我也不知道。（叫翠如收看新劇？）不用叫都會吧，但她月尾會跟洪永城去澳洲拍節目。（會Check住老婆？）不會，洪永城女友在香港，他怎樣對翠如，我就怎樣對他的女友。」林夏薇被問到老公怕不怕鬼時，蕭正楠搶答：「說你不化妝時的樣子﹗」林夏薇強調老公覺得她素顏更靚，蕭正楠說︰「辛苦你化妝化醜自己。」

（即時娛樂）