【網民爭論】鄭秀文開騷前後台玩自拍 將許志安攝入鏡 (22:25)

有Sammi歌迷留言稱不會原諒許志安，也有歌迷表示會尊重偶像的決定。（鄭秀文Instagram圖片 / 明報製圖）

鄭秀文今晚開騷前在後台玩自拍，將身後的許志安也攝入鏡。（鄭秀文Instagram圖片 / 明報製圖）

鄭秀文（Sammi）今晚舉行第3場紅館演唱會，老公許志安繼續捧場，於開騷前一個多小時抵達紅館。Sammi今晚在後台化妝期間玩自拍，並將照片放上Instagram及留言︰「第三場了，儘（盡）全力，金毛強重現江湖。🤘🏼😁😁」

她其中一張自拍照，影到身後不遠處的許志安正坐在櫈子上，結果惹起網民爭論。有網民留言指許志安晚晚到場是為了博見報，揚言即使Sammi原諒他，真正愛Sammi的粉絲也不會原諒他，又說如許志安上台一定會噓聲四起。

不過，不少Sammi粉絲也留言維護許志安，認為Sammi已原諒了安仔，其他人就不應再加意見。有歌迷指︰「老公到場支持老婆是正常不過的事，不到場支持又可以說他無情，你不原諒許志安唔緊要，老婆原諒佢對佢嚟講就足夠。」

有網民和議說︰「既然我們愛的人（Mi）都選擇原諒，我們應該支持Sammi，同埋我相信Sammi都想我們原諒安仔，畀次機會佢🙏🙏。只希望安仔日後好好愛Sammi，唔好再令佢傷心。同時也祝福許氏伉儷一直相愛💕💕。」

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（即時娛樂）