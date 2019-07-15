【兩大天后互贈高帽】葉蒨文讚鄭秀文身材靚：腰幼名氣大 (13:34)

天后鄭秀文（Sammi) 的紅館演唱會，昨晚舉行第3場，老公許志安繼續捧場，其他捧場好友包括鍾楚紅、王菀之、蘇永康、張衛健、梁漢文和周勵淇等，而表演嘉賓則是與Sammi相識多年的葉蒨文（沙麗），二人合唱《談情說愛》。

Sammi說：「這次演唱會找的都是女嘉賓，但多數都年紀比我少，今（昨）晚終於可以找來一位前輩，我都可以叫聲她阿姐，有請沙麗姐！」當沙麗在從台底升上來時，全場尖叫，之後兩人亦互送高帽，互相稱讚對方的身形苗條﹑腰肢纖細，沙麗說：「你身材很靚，特別是你對腳﹑條腰同埋個胸，你腰又細過﹑我年紀又細過我，腰細但名氣大，你要吃多些，以前同你排舞時，我食大大個包，你食細細條菜。」此時Sammi說：「我現在吃多了，因為有玩健身。」沙麗聞言則稱：「我見到你這麼健康，我都好開心。」

之後沙麗在Sammi返後台換衫時說，本來她想唱自己的歌，但又怕大家不認識她的歌，她說：「之前做阿Lam（林子祥）個騷，聽到他唱一首歌，好『心動』到我，我希望今日我唱都『心動』到你啦。」然後便唱出蘇芮的名曲《憑著愛》。

（即時娛樂）