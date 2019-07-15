【強調新聞部秉持中立】李寶安：無綫電視成為磨心是意料之內 (14:11)

網民不滿無綫新聞報道手法，發起「追星運動」狙擊無綫旗下藝人，連日來事件持續發酵。電視廣播有限公司集團行政總裁李寶安，今午向職藝員發出通告，通告全文如下：

「致各職藝員同事：在近期的示威和衝突事件中，無綫電視成為磨心是意料之內，心裏有數。無綫電視一向十分尊重市民的意見，新聞部秉持中立，不偏不倚報道及反映社會各界的訴求，一直不變。但最近針對本台的一連串事件已超乎常理，嚴重干預新聞自由。

本台記者採訪接連遭受到激進分子阻礙和襲擊、甚至打破新聞車的玻璃；記者被起底、侮辱及人身攻擊。此外，更有人發動騷擾我們的廣告客戶、圍堵藝員出席商場活動、程式投訴和張貼大字報。這些行動已超出和平理性的底線。

公司堅決反對任何人士運用這些手段，企圖影響本台新聞報道的專業、不偏不倚方針和中立原則。這些手段也不能阻礙無綫電視繼續提供大量多角度現場新聞直播的操作。再者，新聞報道必須符合通訊局電視節目手則的要求，確保準確、持平及公平。

公司會全力支持新聞部和其他部門的同事，一齊面對此刻之困難，希望大家堅守崗位，維護新聞自由，繼續為我們的觀眾和全港市民提供資訊和娱樂。

電視廣播有限公司集團行政總裁李寶安

2019年7月15日」

（即時娛樂）