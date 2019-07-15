【巡唱首站變喊包】關心妍Rock爆重唱「攞錯獎」金曲 (15:15)

關心妍前天在廣州開騷，老公和快將3歲的囡囡當然有捧場啦﹗（大會提供）

入行18年的關心妍（Jade），前天（13日）在廣州舉行「時刻觸動巡迴演唱會」首站。Jade在個唱中唱盡經典慘情歌，包括《負擔不起》、《你有心》、《我太強》、《仍想念你》、《放生》、《仍然》和《終點》等，深受樂迷歡迎，全晚帶大家返到卡拉OK盛世的時代，每一part都是大合唱。

每次到內地工作，Jade被歌迷問何時開騷？這次能夠兌現承諾，開騷不久，Jade已被台下熱情的歌迷感動到喊，Jade說︰「內地的巡迴真的等了很久，一直都等一個適當時機，好多歌迷10幾年未見過面，今次第一次見，還見埋我個囡囡。」演唱會最後一部分是送給女兒，平時晚上9時便睡覺的心心，第一次見到媽咪在台上表演，全程high爆拍手又跳舞，跟Jade穿上親子晚裝，成為歌迷的集郵目標。

Jade女兒下星期便3歲生日，Jade叫歌迷齊唱生日歌，大會則秘密安排生日蛋糕，順道預祝本月底生日的Jade，令Jade當場來不及反應，大感驚喜。唱到《龐貝‧21世紀》時，Jade重提當年「攞錯獎」事件，她說：「好多人都不認識這一面的我，好大意、成日發夢，這首歌是我2008年一個金曲獎，對我意義好大，除了搞笑之外，這麼Rock的歌，亦是另一面的我。」

Jade於10月和12月，分別在深圳和東莞開騷，明年3月亦會將巡唱帶到澳洲和美加，Jade說：「今年香港的場地好爆，希望巡唱尾站返到香港舉行。」

（即時娛樂）