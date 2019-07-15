【不是為男友染黑髮】跟竇驍計劃閃婚？ 何超蓮甜笑話… (16:40)

【今日直擊】賭王何鴻燊三房千金何超蓮今日出席Barbie活動，笑言小時候不是有很多Barbie公仔，要玩到爛才有第二個，因為和龍鳳胎弟弟猷啟經常爭玩具，家人怕他們不懂得珍惜，更記得有年兩姊弟生日，賭王送多袋的公仔，可是由於他們太頑皮，結果玩具被媽媽充公，當考到100分或表現好時才獲得一個。

至於小時候頑皮的情況？超蓮笑說：「好似不是我頑皮，是弟弟頑皮，我是遭殃一個，永遠一齊被媽媽罰，不過一齊罰有一齊的好處，譬如一齊被打屁股，另一個會放凍水給你坐落去（鎮痛），大家有深厚友誼。有時早上兩個頑皮被媽媽打，弟弟穿很薄的褲，我就穿棉襖款式的褲，打起來不痛時就笑，媽媽見我笑就除褲打多兩次。（賭王有份幫口？）他會話幫手打，他負責打，會好輕力，是扮打﹗」

追問她會否搞個Barbie婚禮？超蓮表示：「不答這些問題，現在好叻，學識不答。（真的為男友竇驍染黑頭髮？）不是，其實是我從未試過染黑頭髮，於是想染。（不是為了男朋友？）他都有話好睇的。（竇驍有光顧你的食店？）有，話好食，他喜歡食鹽酥雞。（要求你親手整？）無。（拍拖無玩煮飯仔？）無。（好似講過閃婚？）幾時有講過，我無這個計劃。」

（即時娛樂）