【受安心事件影響後】張振朗有新劇出 終搣甩「地獄黑仔王」之名 (18:10)

張振朗因受「安心事件」連累，他有份拍的劇不是被抽起，便是不再重拍，如今終於有劇出，振朗也笑得開懷。（鍾偉茵攝/資料圖片）

【今日直擊】自「安心事件」發生之後，張振朗和黃心穎有份拍攝的《堅離地愛堅離地》被抽起，《牛下女高音》亦不會補拍，好大機會成為倉底劇，張振朗因而被冠以「地獄黑仔王」之名。他有份拍的劇接二連三遇「滑鐵盧」，他等了又等，終於等到新劇《包青天再起風雲》播出。劇中演展昭的張振朗，今日聯同「包拯」譚俊彥﹑胡定欣﹑黃子恆和龔嘉欣等，為新劇《包青天再起風雲》宣傳。

問到振朗心情如何？他說：「開心，當然開心，對上一部劇已是兩年前的《踩過界》。（等到頸都長？）也可以這樣說，上天自會有安排，拍了的劇一定會播，沒理由不播。」

談到「地獄黑仔王」之名，振朗苦笑說：「我可以洗脫這個名嗎？」在旁的譚俊彥笑他：「有個這麼黑的站在你隔離，你都黑過我。」振朗再說：「但這個朵都幾得意，張家輝在《賭俠2002》入面都有同一個朵，他是我偶像。」對於受黃心穎連累，振朗強調沒有嬲任何人，他說：「我從來有什麼事也不會嬲任何人，是我本身性格，我會想是否自己犯太歲。（是否犯太歲？）好像有，我生肖屬兔，但沒所謂，所有事都已過去。」譚俊彥亦力撐：「他一向都充滿正能量，但他若然自覺做得不好，會怨自己和罵自己。」

談到網民發起「追星運動」，狙擊無綫藝人參與的活動，振朗表示自己沒有受影響，因為稍後他會在郵輪獻Sing；譚俊彥則會去馬來西亞登台，至於劇集會否在商場宣傳，二人表示交由公司安排。

（即時娛樂）