【港姐靚媽殺入書展】葉翠翠出書分享懷孕心得 張嘉兒炮製母乳餵哺教室 (22:14)

兩位港姐靚媽葉翠翠與張嘉兒，今年殺入書展，分別出書分享懷孕與母乳餵哺心得，給準備懷孕或新手媽媽最貼身的貼士。

2005年港姐冠軍葉翠翠，育有兩個兒子：「小王子」Jake（2歲）及「小小王子」Triton（1歲）。轉型為KOL的翠翠，會將近年跟大家分享的養生、懷孕心得結集成《翠趣孕記 王子的秘密》。她稱發覺很多準媽咪想生「大隻B」又要肥胎不肥人，其實BB出世的重量不代表愈重愈健康，但老人家都說大隻B較容易湊；現代的媽媽工作與生活壓力大，有否正確吸收營養是關鍵。「書中會教準媽媽重點飲食，懷孕期間選擇食物皆是對胎兒有好處的」。翠翠表示為新書寫序的，是其「大公主」、18歲的大白貓，她會以貓的角度說出家中多了兩個小朋友的感受，翠翠指貓跟小朋友絕對可以共存，一起成長，她笑說：「小王子說第一句話是叫『貓貓』，因為他想跟大公主玩，不是叫媽媽呢！」

另一位靚媽、2007年港姐冠軍張嘉兒，育有兩女兒：快將3歲的大女Leora及兩個月大的幼女Hannah。兩個囡囡都是嘉兒的心肝寶貝，當然要給她們最好的—母乳。她說：「對很多媽咪來說，餵母乳是很大工程，我經歷過一個好艱辛、好難忘階段，有時覺得比起生BB過程更痛苦！所以好想用過來人經驗，跟所有媽咪分享苦與樂，希望幫到其他新手媽咪。」嘉兒花了兩年時間炮製新書《母乳餵哺教室Mama College》，是她一邊湊女一邊撰寫，感受特別深刻但樂在其中。嘉兒在加拿大UBC大學修讀營養學，知道母乳對小朋友最有益健康，故她身體力行餵哺兩女兒。她憶述長女出世，嘗試餵人奶的過程並不順利：「Leora是第一胎，她出世頭一個月，我好緊張自己餵奶卻不識遷就位置，弄致腰痠背痛；而且小朋友太細不識自己啜，食奶食得不夠便發脾氣，試過幾次我餵奶餵到喊！」慶幸嘉兒抱不放棄態度，「辛苦實習」兩星期後終於上手，現在餵兩個月大的幼女也得心應手。為令書中內容呈客觀真實，她綜合與367位有餵母乳經驗的媽咪交流，分享她們的心得。

（即時娛樂）