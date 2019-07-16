【不甘重複以往個唱模式】鄭秀文大膽走出Comfort Zone (12:38)

鄭秀文（Sammi）昨晚在紅館舉行完第4場個唱，每晚演出都十分精彩，而Sammi亦不忘在instagram分享演出感受，今早Sammi在ig拍片訴心聲：「這次 #FOLLOWmi 是商業性和藝術性的融合，是mi不甘於重覆（複）自己的重要一步，無論燈光﹑重新編曲﹑選曲﹑衣服﹑rundown﹑舞台設計﹑舞蹈﹑擺放的音樂類型﹑邀請合作的歌手﹑甚至encore方式，都有些新的格式，來到今（昨）天已做了四晚演出，mi深深感受到觀眾很能接受這種新鮮而且亦能一如既往激起他們的腎上腺素。Mi和團隊為了這次演唱會的一切付出，值得了。

看到觀眾的反應，就知道這一次大膽走出慣常的comfort zone，是對了。做這個演唱會比以往任何一次都難，因為想進步，當一個人想進步，唯一的途徑就是比慣常的努力再努力。團隊每個人都傾盡全力，在已經很好的再尋找出更好的，亦非常感激公司在製作費全力支持。

一連幾晚觀眾情緒高漲，mi很開心能帶給入場的人有不同的感受。是開心？感動？刺激？鼓舞？反思？興奮？䆁放？好high？無論什麼都好，都多謝你們這幾天滿滿給予mi愛的表現。還有九埸，希望不會難倒我這個快要47歲的女人，每晚所需的聲線和體力，希望越（愈）用越（愈）有，像活泉。」

（即時娛樂）