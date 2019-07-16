【高妹出手】梁詠琪使出「鹹Gi手」摸Sammi「蜜桃臀」 (14:06)

李克勤昨晚偕老婆盧淑儀睇騷，克勤還在後台跟Sammi合照，大家還記得二人曾演過《浪族闊少爺》嗎？（大會提供）

鄭秀文（Sammi）昨晚在紅館舉行第4場個唱，捧場嘉賓包括李克勤及太太盧淑儀、俞琤、鄭融、車婉婉和谷祖琳，表演嘉賓為好友梁詠琪（GiGi）。Sammi介紹GiGi出場時搞笑表示：「今（昨）晚這位嘉賓在升降台升到一半時，應該就會露出半個頭，你伏低少少啦，又唔係唔知自己6呎3！」

出場後，GiGi大讚Sammi健身有成，而且身形又靚又弗，説時GiGi更直接伸出「鹹Gi手」摸摸Sammi的「蜜桃臀」。Sammi在台上提到和GiGi去年拍了《八個女人一台戲》，在合唱前現場也特別播出電影的精彩片段，給觀眾先睹為快。

Sammi和GiGi早於電影《百分百感覺》合作後已成好友，Sammi亦特別多謝每次她開演唱會，GiGi也現身支持。之後Sammi和GiGi合唱《落錯車》，Sammi說：「其實這首歌是 GiGi寫給我。」GiGi也多謝Sammi在演唱會上，選了自己寫的歌，她說：「自己第一場來了看，見到Sammi唱我寫給她的《跳傘》時，加上的降落傘效果，好靚好靚，當時都感動到喊。」

之後，GiGi還選唱Sammi快歌《熱愛島》，並說：「我需要大家幫幫手，因為我選了Sammi一首快歌。」她還叫台下觀眾跳舞，大家立即聞歌起舞。

另外，當Sammi唱《上帝早已預備》前，叫粉絲開設為今次演唱會特別設計的手機應用程式，以代替熒光棒，然後全場觀眾都打開了，當全場手機熒幕出現十字架時，Sammi即時感動落淚。

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（即時娛樂）