【我愛人民幣】朱慧敏愛偉大祖國：繼續努力貢獻國家 (14:56)

現年38歲的2004年港姐亞軍朱慧敏（Queenie），入行後代表作不多，反而她跟前EO2成員彭懷安的戀情較為人熟悉，不過二人未能開花結果，分手告終。

近日Queenie不時在社交網發文，激讚國家有幾好，以及對國家有幾熱愛，上周五她曾留言表示：「香港坐高鐡去南寧、南寧坐3小時車去欽州、欽州坐2小時車去北海、北海再坐2小時車去湛江、湛江坐50分鐘飛機去深圳、深圳坐1.5小時車返香港，I love my work，I love travelling，我愛偉大的祖國 我愛香港 我會繼續努力貢獻國家。」然後她還hashtag：#依家交通好方便 #我媽咪廿年前去大陸工（公）幹經常要喺火車站瞓 #外婆行路嚟香港 #爸爸游水嚟香港 #我就坐business class #前人種樹，後人乘涼 #感恩、感恩、感恩 #珍惜、珍惜、珍惜。

原來之前Queenie曾坐「和諧號」穿州過省工作，她說：「成長就是懂得享受獨處 學會娛樂自己 #一個人穿州過省工作去 #最好日日飛 #去到廣西再坐三小時車 #長途車 #我喜歡 #生活和諧就好。」此外，Queenie上月底遊布達拉宮廣場時，拿著50元人民幣拍片，並興奮說：「50元人民幣紙幣上印有布達拉宮，剛到現場實景拍攝 我愛人民幣 #港幣 #歐羅 #美金 我都愛 謝謝大家。」

（即時娛樂）