《德魯納酒店》「千歲老人」IU潮玩Ig 兩日狂吸4萬粉絲 (15:06)

由IU、呂珍九主演的韓劇《德魯納酒店》上周（13日）正式開播，首集平均收視高開7.3%，最高收視更去到8.7%，勇奪同時段節目收視冠軍，打破《鬼怪》的首播收視，創下了漂亮成績，而該劇亦已在「黃Viu煲劇平台」上架。

《德魯納酒店》講述張滿月（IU飾）為了償還孽債，經營了一家凡人無法看見、只接待鬼魂的德魯納酒店。生於高麗時期的她，數數手指至少年過千歲，不過張社長卻是地上潮爆老人，皆因她近日開設了Instagram帳號，玩得出神入化，叻過不少後生仔女。

《德》首周劇情交代了張滿月社長的身世之謎，高麗時期的她殺人如麻，為了贖罪而成為了「月之旅店」（現為德魯納酒店）的社長，招待未能離開人世的亡魂，助他們了結心願。一天，一名昏迷男子（吳智昊飾）的靈魂闖入酒店，意外與張滿月進行了「魔鬼般的交易」——20年後將兒子具燦成（呂珍九飾）奉上，伺候酒店主人。

結果20年過後，海外歸國的燦成「獲邀」出任德魯納酒店經理，燦成堅拒反對，卻遭張滿月送上「陰陽眼」，從此撞鬼不斷，最後他在盧經理的多番鼓勵下踏入酒店，鬧出不少笑話。

貴為酒店社長，張滿月雖然年過千歲，但她對於打扮仍然極具要求，單是第一、二集，就換上了17個華麗造型，又大膽著上一般人難以駕馭的亮紫色和蔚藍色系，突顯社長的冷傲氣質；此外，張社長更以「fullmoon.long」之名，開設了ig帳戶，記錄生活點滴，除了分享美食外，更識做地狂甫自拍靚相，難怪短短數天，便吸引近4萬人追蹤，堪稱年紀最大的ig用戶。

（即時娛樂）