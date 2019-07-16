【專訪】66歲盧宛茵挑戰棟篤笑 講明爆肚扮鬼扮馬 (18:30)

盧宛茵是朋友圈中的開心果，不時請她去派對搞氣氛。（黃梓烜攝）

66歲盧宛茵（Madam Lo）入行46年，最近接受新挑戰，將於8月中踏上舞台，舉行處女棟篤笑，實現做棟篤笑匠的夢想。Madam大讚在處境劇《卡拉屋企》中的兒子「黃公子」鄭敬基非常有孝心，今次出心出力撐她開騷，她說：「鄭敬基好叻仔，幫我度橋、搞音樂，仲會上台跟我合唱，合唱歌也想好了，屆時會請《卡》劇全班老朋友來睇騷。」

對於首次個人開騷，Madam揚言不緊張，有信心記熟台詞，必要時最多「爆肚執生」，「我平時鍾意搞笑，是朋友裡面的開心果，他們搞生日、喜宴好喜歡請我去添氣氛，所以好多東南亞的朋友知我開騷，已經開晒群組，會拉隊和訂票來捧場」。她更透露今次演出會分享拍戲趣聞和秘史、婆媳問題及人生百態等，並會設計造型扮鬼扮馬，獻唱中英文歌曲，務求帶歡樂給觀眾。

Madam有無綫「御用媽打」之稱，古天樂、周星馳、劉青雲、歐陽震華、郭晉安及楊明等，曾與她演過母子，她坦言大家都是大忙人，要看他們屆時有無檔期，才知演出當晚有否機會重聚。Madam更表明愛演戲，無想過退休問題，就算要她客串，例如在劇集《鐵探》中扮腦退化症的媽媽也不介意，最緊要角色有發揮，下次想挑戰變態或癲狂的角色。

欲知專訪詳情，請留意（7月17日）明報娛樂版。

（即時娛樂）