【寫真戰】楊潮凱唔怕開拓同志市場 崔碧珈減磅身材無變 (20:17)

【今日直擊】楊潮凱今日聯同崔碧珈及呂佳容等，到深水埗為各自的寫真集宣傳。楊潮凱今年有份參與寫真戰，他笑言沒有任何突圍對策，但大家知他仔細老婆嫩，希望當做捐獻來買他的寫真集，可以幫補家計。至於明年會否再戰？楊潮凱表示：「要看今年反應，怕出版商蝕錢，因為我對紙質手感要求較高，袁偉豪和黃嘉樂等人都表示支持。（今次沒考慮露股？）覺得自己露股不靚，加上去年袁偉豪已經做了，他的身形那麼靚，無謂讓別人比較，獻醜不如藏拙。（擔心開拓同志市場？）不怕，會很開心別人欣賞我這本書，如果能夠開拓到不同的市場，我覺得是好事，老婆看我由170磅減到144磅，都讚我好叻。」

崔碧珈今次寫真的主題是教大家於兩周減15磅的餐單，故拍攝前特地增肥15磅，再減了19磅並拍下過程。問減磅後有否令身材縮水？她說：「其實我肥或瘦也差不多，沒有影響身材，反而最明顯是個肚腩，中央肥胖。」

呂佳容與陳偉霆因合作內地劇《緣來幸福》曾傳緋聞，她強調與對方只是朋友。問陳偉霆在她面前有否說英文？呂佳容說：「有，他英文還可以，普通話就更差了，但我們沒有用英文溝通，因為他希望我可以多教他普通話，我們在片中演情侶，有時候他的台詞比較多，會處於混亂狀態，他就不知道自己在講什麼，我有時說得快他又聽不明，要解釋很久，但他還是聽不明白。」

（即時娛樂）