【春風滿面】不是姊弟戀 陳煒讚醫生男友有承擔 (16:35)

陳煒昨晚與黃淑儀出席慈善晚宴，45歲的陳煒日前認戀醫生男友陳國強（Dr. Aldous Chan），難怪一臉春風。有報道指陳醫生未離婚，她被指是「小三」，男方事後澄清已辦妥離婚手續；對此，陳煒稱不是事實，不需要澄清，而且男友已作出解釋，也代表她的回應。她大讚男友有承擔，因對方不是圈中人，要承擔需要很大Energy才做到。陳煒說拍拖前已清楚男友的狀況，知道對方有小朋友，但未見過面。不過，陳煒也擔心男友壓力大，幸對方十分樂觀，而且會為她分憂；男友更說有心理準備日後與她面對。陳煒又澄清他們不是姊弟戀，兩人是同年的。

她說收到很多朋友的恭喜電話，跟攞獎一樣。問到是否與樂易玲食飯慶祝？她稱是補祝樂小姐生日，當日沒有偕同男友出席。談到好友黃智賢是他們的媒人，陳煒表示要多謝對方，其實她沒想過如此快公開戀情，故拍拖也沒告知黃智賢。至於她與男友拍拖出席研討會，她說雙方各有各忙，難得有時間便陪對方。會否做「跟得夫人」？陳煒自言也有工作，近期未有新劇開拍，可以享受拍拖。問到最欣賞男友什麼？她指做療程時覺得對方細心及關心人，男友是其粉絲，彼此有很多話題；當自己身體有問題都會搵男友幫手，很快便沒事，覺得對方好叻。會否做男友公司的生招牌，擔任美容代言人？陳煒強調拍廣告要收錢，就算自己不收錢，公司也要收。

同場的黃淑儀還未恭喜陳煒，但很戥對方開心。說到陳煒的男友是醫生，黃淑儀笑指自己的老公都是醫生，而且揀對象不是計職業，最重要投緣。她稱《好日子》是自己最後一部無綫劇，又指地球是圓的，大家合作愉快，只是時間未能配合。黃淑儀約滿TVB後，為ViuTV拍節目《Cooking Gigi台灣篇》，最近更自製烹飪節目，有公司感興趣想買版權，但暫時未可透露。

（即時娛樂）