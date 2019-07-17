【書展2019】陶傑反對網民包圍行動︰中資出版社有貢獻 (19:29)

【今日直擊】劉天賜今日為新書《賜官馳騁縱橫五十年》舉行分享會，請來好友陶傑任嘉賓。劉天賜透露新書花了一個月時間撰寫，非常容易，目前正籌備另一本新書《劉天賜選擇》。對於有網民發起包圍書展內的中資出版社，陶傑認為︰「書展是個讀書的場合，任何抗爭也應尊重這個主題。中資出版社也推出過很多好書，如關於香港電車、港島街名等，也有貢獻。今日的場合以讀書為主，社會抗爭在場外搞就好了，沒必要入場搞。中資出版社因為財雄勢大，才推出到別人出不到的書。」曾效力無綫電視的劉天賜被問到無綫新聞被質疑內容偏頗時說︰「我剛從多倫多回來，沒有留意。」

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（即時娛樂）