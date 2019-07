next

當唐詩詠遇上宣萱,相信大家會想起劇集《不懂撒嬌的女人》中的Cherry及Mall姐,近日這對好拍檔再次重聚。宣萱最近忙於演出舞台劇《大辭職日》,詩詠前往捧場,並到後台為宣萱打氣,兩女見面攬到實,感情要好;詩詠又跟有份演出的「腦細」林日曦及白只合照,當然少不了大合照。詩詠留言:「《大辭職日》 呢個組合充滿 力量 幽默 驚喜 我嘅Mall姐係(喺)舞台上好charming 好charming 好charming 大家睇戲以為佢好惡,其實佢超玩得,好搞笑,仲好厲害啊 發現所有人都唔及一個人咁識擺甫士,絕對係天生的才氣,骨子裏的魅力 born in this way ~~~ 腦細」林日曦回應詩詠「好明顯我拗親條腰啫」,認真搞笑。

(即時娛樂)