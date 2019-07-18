【告別瘦骨嶙峋】鄭秀文變身肌肉女︰愛上這個新軀體 (14:52)

【有片睇】鄭秀文（Sammi）休息一天後，今晚繼續舉行第6場紅館演唱會。Sammi昨天和今日均在Instagram上載照片及健身舉重時的片段，片中的她身材弗爆，瘦得來但擁有一身肌肉，看起來非常有力量。

她留言︰「Transformations of my body。改造自己。🔥🔥🔥 #從排骨鍊（練）成肌肉感滿滿的目標我真的做到了 #從今起我愛上這個新的軀體 #更健康更能忠於自己的身型（形） #告別瘦肉嶙峋的舊自己 #告別骷髏頭 #告別的藝術 #告別 #告別過去 #改造的藝術 #更能夠忠於自己的一切 #新的mi #newmi #newbody #newmindsetnewme #肌肉mi 」

Sammi又上載她在舞台上的淚眼妝造型照片，留言︰「每個人都有屬於自己的傷痛，童年的痛，兒女的痛，愛情的痛，生離死別的痛。這一part應該會勾起很多人很多種痛。很多人看了這part，流淚了。##痛其實是建構人生的一個重要部份（分）它使人更成長更沉澱更懂得有同理心 #我們都是這樣長大的 #聖經說喜樂的心是良藥 #人人都有被傷害過的時候但也會有傷害過人的時候但是終歸一切都會過去的要學習放下過去」

（即時娛樂）