女粉絲上載男裝鑽戒相,留言︰「To my PH, with endless love.」(網上圖片)

34歲周柏豪於2016年與拍拖10年的圈外女友Stephanie結婚,但身為人夫的他依然擁有不少癡情女粉絲。近日一位年約40歲、自稱「Linda」的女狂迷,在社交網貼出她與周柏豪的喜帖,聲稱他們將於8月18日在尖沙嘴一間五星級酒店舉行婚禮及晚宴。

翻查這位女粉絲的社交網,她不時上載周柏豪的單人相,最近還不時上載自己的單人婚紗照、花球、結婚公仔、鑽戒、出嫁用的紅色雨傘,似在籌備婚事,並指周柏豪已跟太太Stephanie離婚,自己就快跟周柏豪結婚等。

幾日前,Linda更為自己冠夫姓,留言「I am Pakho Chau's housewife. You can call me... ...Linda Chau already」。她又指周柏豪是其幼稚園同學,說自己是周柏豪的唯一正印,還說︰「那次我讓了她(Stephanie),因為我身體有事,現在想起來很是後悔!她根本對不起我們,她根本一點都不愛周柏豪!」她又曾在留言中對周柏豪說︰「我就係唔要你周柏豪有第二個女人!其他女性請小心!」

