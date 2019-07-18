【專訪】陳煒談後悔憾事：母親赴台治癌才是最親密時候… (17:38)

陳煒（煒哥）在無綫劇集《好日子》中飾演慧晶，長期背負著怨恨，她直言拍攝這套劇時很辛苦，因每一刻都要好嬲，每件事都看不過眼，一直要保持這情緒，角色到尾聲才有好日子過，「都是因為性格而令自己沒有好日子過，其實當你放下所有事情之後，好日子自然就會出現」。

煒哥指本身性格雖然與劇中角色相反，樂觀積極，但人生中總會如角色般做過些後悔的事，其中包括太早熟，15歲便拍拖無心向學，以及初入行時，攝影師男友影明星寫真集與出版商有拗撬，她有份幫忙處理幕後工作，令家人大為擔心，「因自己的決定或所行的路而令到家人擔心，我覺得是很錯的」。

另一件令她後悔的事，是入行後選擇不和家人同住。陳媽媽是個什麼事都很擔心的人，只要煒哥和家姐遲了回家，母親就會在街上等她們，但入行後經常三更半夜收工，不想影響家人的生活，以為選擇不同住是一件對的事，相對地也和家人溝通少了，愈來愈疏離，她說：「到後期母親患了癌症，我接了她到台灣接受治療，那幾個月是我和她相隔10多年後最親密的時候，但她已不在了！我都好遺憾，都知道自己以前的錯，最後都有補救一刻，如果不是，就真的非常遺憾了！」

欲知專訪詳情，請留意（7月19日）明報娛樂版。

（即時娛樂）

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