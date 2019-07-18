【專訪】45歲陳煒再踏情路向好日子進發 望擁有完整家庭 (17:44)

煒哥心中的好日子是有一個很完整的家庭，每日不用擔憂任何事。（黃梓烜攝／明報製圖）

45歲陳煒（煒哥）於2008年與台灣商人顏志行結婚，可惜這段婚姻維持不到4年，最終離婚收場。煒哥單身7年後，遇上同樣經歷過婚姻失敗的陳國強醫生，重新再踏上情路，能否開花結果言之尚早，但正如她所說，過得愉快就是好日子。

煒哥表明不會後悔當初選擇結婚，「大家行到離婚這一步，雙方面都會有錯，不可以歸咎任何一方，亦不可以將所有責任推在對方身上，自己都會有不足和不好的地方，就從中汲取經驗，下一次再遇到適合對象，盡量改善自己之前不足的地方。（有什麼不足要改善？）是溝通不足，不是不斷付出就代表你好，別人喜歡吃蘋果，你不停給他食橙都無用，要給予些別人適合的東西」。

對於今次是好友黃智賢牽紅線充當媒人，煒哥坦言心中的好日子是有一個很完整的家庭，每日都不用擔憂任何事，過得很開心，不需要大富大貴，最緊要心情上不憂心，過得愉快就是好日子，「每個人都是追求開心愉快的心情過每一日的，當然更加憧憬有人惜、有好家庭快點出現。（陳醫生能夠給予心目中的好日子？）開心，當然好日子」。

欲知專訪詳情，請留意（7月19日）明報娛樂版。

（即時娛樂）

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