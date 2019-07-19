【著到30年前條裙】斷食配合運動 翁靜晶2個月勁減20.5磅 (01:08)

55歲的翁靜晶於6月8日跟何猷彪（Sean）於中環聖約翰座堂舉行婚禮，當日的新娘子明艷照人，比早陣子的中年發福身形明顯清減。她為免在婚禮中似「大笨象步操」，於5月中展開減肥大計，她以兩個月時間減了20.5磅，由原本144磅減到123.5磅。翁靜晶的減肥全記錄在facebook分享，回復少女體態，她穿上25歲時穿著的長裙，開心「搵」番條腰！

翁靜晶於5月17日開始減肥，當時體重144磅，初時參考輕斷食法，每日8小時的進食時間，其餘16小時只喝水。她的改良版是起牀後吃兩隻烚蛋加一杯咖啡，之後只進食一餐，是出家人所謂的「日中一食」，重點是全日戒零食！她開始急步行作運動，由20分鐘開始，漸增運動時間為1小時。6月8日舉行婚禮，她的體重是134磅。

婚禮後減肥計劃繼續，她又試新方法，參考弘一法師的斷食法，又參加了斷食課程以了解更多斷食的好處，綜合有關理論，7月13日開始為期5日只飲水的斷食，當時她的體重是132磅。翁靜晶將這5日斷食的生理與心理變化記下來，期間她如常返工，又到超級市場面對美食引誘也沒有飢餓感。完成5日斷食，身體排毒，她感覺精神爽利，體重是125磅。第6日，她開始進食米糊，並報告成績，最新的數字是123.5磅，接下來她會繼續做運動。粉絲大讚翁靜晶有毅力，她搞笑回應，說：「是格力狗追兔仔的堅持！」她又提醒要改變生活習慣，身體才會改變。翁靜晶的丈夫Sean跟她一起減肥，她透露老公也減了16磅。

（即時娛樂）