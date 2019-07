陳茵媺(Aimee)獨自帶3個仔女返加拿大探親。經過12個多小時的機程,Aimee終於抵達家鄉,一家四口依然非常精靈,完全沒半點疲累的樣子。Aimee在Instagram曬相報平安,留言︰「The fab 4... glad to report we are killing jet lag. Aiden wanted to take a photo and show you guys our caps! 😂(開心地告訴大家,我們沒有時差問題。Aiden想拍照,讓大家看看我們的帽子。)」

相關新聞︰陳茵媺一拖三返加國探親 陳豪不捨啜爆仔女

(即時娛樂)