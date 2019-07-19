新手爸爸黃澤鋒讚女兒乖到爆︰叫佢唔好喊就唔喊 (17:36)

【今日直擊】初為人父的黃澤鋒現身電台，雖然一臉倦容，仍難掩興奮心情。他表示女兒「小黃妃」出世後，他既要幫手湊女，又要教游水及打拳，短短10日已瘦了3分斤。雖然小黃妃只有10天大，黃澤鋒讚她跟未出世時一樣聽話。他說︰「女兒仍在媽媽肚子時踢得好緊要，我話會踢死媽媽，她就會停。現在我叫她不要哭，她真的不哭。」

黃澤鋒笑言不知道是否受荷爾蒙影響，常擔心女兒，只要夠時間就會回家睇女。他說︰「我很喜歡做爸爸，非常享受。50幾歲才當爸，還不享受？幾鬼開心﹗現在三人行，屋企就好玩一點。我已準備好和女兒講歷史。」黃澤鋒指太太會當全職媽媽，親手湊大女兒，又指太太目前坐月沒情緒問題，只是剖腹生產的傷口痛。

他說︰「我們這個年紀，也不知能跟女兒生活多久？她20歲時，我們都72歲了﹗希望在她的成長過程中盡量陪伴，照顧她多一點。（如何獎勵太太？）我的戶口在她手上，她喜歡怎麼獎勵都可以，坐月大晒﹗揸住個Queen大晒，我惡得去邊？」對太太想再生小朋友，黃澤鋒表示要視乎她的身體狀況，而且女人分娩後最少要休息兩年，所以暫時不去想這問題。

（即時娛樂）