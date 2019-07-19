【書展2019】溫碧霞 張若錡 楊卓欣寫真大戰 各有支持者 (23:53)

張若錡（左起）、溫碧霞及楊卓欣今日到書展宣傳各自的寫真。（黃梓烜、鍾一虹攝／明報製圖）

【今日直擊】溫碧霞（Irene）、張若錡及楊卓欣昨日分別到書展宣傳個人寫真集，在場內隔空大戰，各有粉絲支持。

溫碧霞（Irene）以白色泰山裝、露肩連身短裙亮相，吸引約30粉絲排隊支持，當中以男粉絲君多，當中排頭位的男粉絲更狂掃70本寫真。Irene指寫真首日開售已售罄，感到非常開心，期待內地稍後推出兩個不同的版本再有好成績，「內地有兩個版本，一本以靚相為主，另一本則是自傳形式，記載我從小至大的成長經歷，也有靚相，我覺得幾有意義，但內文是找人幫手寫的，部份自己感覺和心態，就是自己寫的。」

張若錡大晒事業線和長腿突圍，又向粉絲送贈附有簽名的即影即有寶麗來自拍照，並表明連續兩日來書展，近距離接觸粉絲，希望不會令人覺得圖文不符。張若錡稱寫真預購成績不錯，雖然未知道寫真銷量，但聽聞台灣也同期發售，以新人來講賣書反應也好，倘若再加印，就有機會爭取到台灣搞粉絲聚會。

楊卓欣換上日式和服現身，性感度欠奉，僅是露出雙腿，勝在造型可愛，而她為表誠意，自製日式壽司來報答粉絲，吸引不少男粉絲到書攤買寫真，爭取機會品嚐壽司，當中兩位幸運兒享受到她親手餵食壽司，表現得一臉陶醉。楊卓欣同未知寫真銷量，只知首日開售一度斷貨，要立即補給供應，當聽聞林建名也有買書支持，令她十分驚喜。問她想不想跟林建名交朋友，她說：「如果有機會，他睇得上我，一起食飯當然好，不過未跟他碰過面。」

（即時娛樂）