【任達華遇襲】最新情況 刀傷觸及內臟 未有傷及重要器官 (16:21)

任達華今晨遇襲受傷，腹部及手指中刀，事後被送往中山開發區醫院急救。英皇娛樂集團行政總裁許佩斯說：「向大家報告一下華哥最新情況，經過中山開發區醫院的醫生及醫護人員悉心醫治及照顧，華哥已完成腹部刀傷的手術，刀傷輕微觸及內臟，幸好沒傷及重要器官。現仍在手術室進行受刀傷及的右手四隻手指的處理。

為確保華哥的私隱及安全，公司得到醫院合作嚴謹看守華哥所在之樓層。事發至今網上流傳許多未經證實的消息，敬請各界留意本公司的最新消息發放免被誤導。事發後經過公司立時與中山市政府聯絡，得到中山市政府支持，派出醫局長到醫院協助，一切安好及順利，公司特此向中山市政府及醫院醫務人員衷心致謝。本公司一直有工作人員貼身跟隨華哥，照顧及協助一切所需，亦會按時發放最新消息讓各位安心，祝華哥早日康復，多謝各界關心。」另外，任達華太太琦琦得知老公遇襲後，亦即時由北京飛往中山。

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（即時娛樂）