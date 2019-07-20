【任達華遇襲】《小Q》劇組發聲明 強烈譴責暴力行為 (16:16)

任達華原定今日在中山出席完活動後，便返回北京為電影《小Q》繼續宣傳，但華哥在中山遇襲受傷，目前仍在醫院做手術，劇組方面今日發聲明表示，華哥將暫時缺席後續宣傳活動，聲明全文如下：

「今日，電影《小Q》劇組主演任達華先生在出席廣東中山某品牌商業活動現場，突遇身份不明男子上台襲擊，該男子隨即被現場安保人員制服，任達華先生被送往當地醫院。

電影《小Q》劇組對這次蓄意傷人的惡性違法事件表示震驚和強烈譴責，該男子的暴力行為，不僅對我劇組演員造成了嚴重的身心傷害，更引發大眾對社會安全的恐慌。希望侵害人的行為得到應有的法律懲治。

關於案情的部分，請大家切勿傳播未經證實的消息。電影《小Q》劇組出於對任達華先生的健康為第一考慮因素，在其傷情未定的情況下，故決定任達華先生將暫時缺席後續宣傳活動，請大家諒解。

電影《小Q》劇組全體工作人員為華哥祈禱，“小Q”希望寶庭爸爸盡快好起來，一定要平安！

電影《小Q》劇組

2019年7月20日」

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（即時娛樂）