【任達華遇襲】警察父親因公殉職 胞兄曾任警務處副處長 (17:02)

現年64歲的任達華今日在中山遇襲受傷，華哥目前仍在醫院，幸刀傷未有傷及重要器官。而華哥的警察父親任錦球，當年是高級警目，據翁靜晶在facebook透露：「1969年3月24日，他頂替因腸胃不適告病假的值日警官劉華，在編號MD29的水警輪上當值，於后海灣巡邏。40歲警員李秀成，懷疑精神失常，以1支長槍和2支短槍，在船上展開大屠殺。全船10名警員全部中槍，最終2死8傷。任錦球乃其中一個犧牲者。行兇者其後被判入精神病院服刑。」

華哥的胞兄任達榮畢業後繼承父親遺志加入警隊，最後更攀上警務處副處長（行動）一職，不過任達榮於2010年3月初開始退休前休假，最後由警務處副處長（管理）曾偉雄，升任為警務處長。

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（即時娛樂）