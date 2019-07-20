【風騷擺甫士】鄭秀文邀中學師妹盧巧音合唱《喜歡戀愛》 (17:24)

鄭秀文（Sammi）昨晚在紅館舉行「＃FollowMi世界巡迴演唱會2019 香港站」第7場演出，導演麥兆輝、谷德昭、廖碧兒、溫碧霞和何超蓮等捧場，而Sammi邀請了同樣熱愛跑步，而且是中學師妹盧巧音（Candy）擔任表演嘉賓。二人同場合唱Candy歌曲《喜歡戀愛》，Sammi透露早年愛情空窗期時，經常聽這首歌，渴望戀愛。她說：「歌曲就有這種魔力，有療癒作用，每個人的人生都可以找到一些歌曲過度生命每個階段。」之後Candy獨唱《好心分手》，全場大合唱令她好感動。

感性過後，Sammi變身Rock妹獻出第一次，她說：「有一種音樂我從未在紅館試過，就是Heavy Metal，即是Rock'n Roll Never Die，未試過搬上紅館演出。今次最特別是請來重金屬樂隊『鐵樹蘭』，真的純Heavy Metal那種，和我一齊演出。我們最近有首新歌，我好鍾意歌名，這個世界任何角落，每一個人心入面，都好需要呢幾個字：《Power Of Love》！」全場突然變成搖滾區，Sammi與主音Sunny瘋狂搖頭吶喊，她更上台打鼓打到飛甩鼓棍，High到爆，觀眾都嗌到聲嘶力竭。

昨晚encore環節，Sammi換了橙色新裙，有型搶眼，Sammi風騷對著舞台大銀幕的鏡頭自轉，她興奮地說：「今（昨）晚條新裙是否好漂亮呢？（全場大叫好靚）8月19日就47歲啦，還想怎樣？」為了今次演唱會Sammi花了很多心思，而且努力操練，23吋小蠻腰和結實又健康的身材，令她非常自豪，她說：「為了這個演唱會，我嘔心瀝血！」然後Sammi唱出演唱會主題曲《我們都是這樣長大的》，並藉著這歌曲鼓勵歌迷。

（即時娛樂）