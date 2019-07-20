【任達華遇襲】華哥做完手術後展笑容 英皇誓追究施襲者 (18:02)

任達華今晨在中山出席活動時遇襲受傷，腹部和手指都中刀，被送往當地醫院救治，經過手術後，華哥情況已穩定，而英皇娛樂集團有限公司今午發重要聲明，聲明全文如下：

「本公司英皇娛樂對於旗下藝人任達華先生於7月20日上午，出席位於廣東中山的商業活動期間，被身分不明男子上台襲擊，以利刀刺傷其腹部及右手手指，我們對事件表示極度震驚，並對兇徒行為予以強烈譴責。

據悉嫌疑人被當場制服並已交由當地公安機關調查。本公司有賴當地公安機關盡快查出案件真相並將相關犯案人士繩之於法，本司亦定必對任何以非法及暴力手段傷害任達華先生的肇事者追究到底。

任達華先生現完成手術，並且手術進行成功，腹部刀傷輕微傷及內臟，已成功縫補，右手四隻手指傷勢亦已得到適當治療，目前身體情況穩定，正在病房中休息。

本公司特此感謝中山市政府及中山開發區醫院所有醫護人員對任達華先生的支持及協助，令任達華先生得到第一時間的照顧及醫治。同時亦感謝業界友好及任達華先生所有的支持者的關心。

英皇娛樂集團有限公司

2019年7月20日」

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（即時娛樂）