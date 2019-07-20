【任達華遇襲】黃浩然睇到新聞感震驚：毛管戙 (18:28)

【今日直擊】黃浩然今日到會展撐太太莫家嘉出首本烹飪書，好友黎耀祥（祥仔）、張啟樂和冼灝英也現身支持。談到任達華（華哥）在內地出席公開活動遇襲受傷，黃浩然感到嘩然：「一早看到新聞，毛管戙，很震驚，有傳短訊問候華哥，他沒有回覆，應該不方便，我亦不想騷擾他，希望華哥早日康復。華哥睇住我大，我入行已和華哥合作，合作過多部電影。」

另外黃浩然表示老婆的烹飪書第一批會推出2千本，他又指太太一直想出書，烹飪書籌備了4個多月，莫家嘉透露一星期五天，每天要煮10至12個餸來影相，為了不想浪費食物，每次都廣邀朋友幫手吃，黃浩然說：「每次都吃光。」

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（即時娛樂）